Le 10 pubblicità di moda del momento

Business of Fashion, tra le più autorevoli riviste di moda, ha raccolto le dieci migliori pubblicità del momento, quelle per la primavera/estate, selezionando le trovate più inventive e le immagini più belle. Ci sono quella di Gucci illustrata dall’artista surrealista spagnolo Ignasi Monreal, quella di Balenciaga realizzata da Steven Meisel con le modelle inseguite da finti paparazzi, e quella dell’America rurale e un po’ inquietante dello stilista belga Raf Simons per Calvin Klein.

1. Gucci — Illustrazioni di Ignasi Monreal

Gucci ha messo da parte le tradizionali fotografie e chiesto all’illustratore surrealista spagnolo Ignasi Monreal, con cui ha collaborato più volte, di tradurre in pittura il mondo immaginario di Alessandro Michele, direttore creativo dell’azienda. Nei dipinti ci sono sirene occhialute, tigri col volto di donna, ragazze che volano su canne da pesca, moderne Biancaneve addormentate o avvelenate da una mela, tutte con occhiali, borsette, scarpine e camicette della nuova collezione di Gucci. Monreal ha anche illustrato una linea di magliette, non proprio abbordabili.

2. Fenty X Puma — con Rihanna, Slick Woods, Selena Forrest e Yasmin Wijnaldum fotografati da Glen Luchford.

La pubblicità richiama la sfilata in cui la collezione venne presentata, alla Settimana della moda di New York dello scorso settembre, quando Rihanna – che l’ha disegnata – arrivò in passerella su una moto mentre le modelle sfilavano tra dune di sabbia rosa e motociclisti di motocross. Anche qui ci sono Rihanna, colori vivaci, il deserto e motociclisti che volteggiano in aria.

3. Calvin Klein 205W39NYC — fotografata da Willy Vanderperre

Da quando è arrivato a Calvin Klein, lo stilista belga Raf Simons si è impegnato a reinventare un’immagine di America e della sua moda, un po’ cupa e sinistra. La foto è stata scattata nello stesso fienile abbandonato della campagna #MyCalvins, con le sorelle Kardashian-Jenner: qui ci sono venti modelle e modelli distesi su tappeti, mentre si osservano, si baciano, passeggiano, fissano il vuoto pensosi.

4. GmbH — fotografata da Benjamin Alexander Huseby

GmbH, un marchio di moda berlinese fondato da due anni, è particolarmente attento ai temi della diversità e dell’inclusione. Qui i protagonisti sono tutti immigrati di seconda generazione, cioè giovani figli di immigrati, proprio come i fondatori di GmbH, il norvegese-pakistano Benjamin Alexander Huseby e il turco-tedesco Serhat Isik.

5. Loewe — con Vittoria Ceretti fotografata da Steven Meisel

Il progetto si chiama “Fruits” e mostra la modella Vittoria Ceretti con frutti – melograni, meloni, e frutti tropicali – al posto delle labbra. Nasce dalla lunga collaborazione tra il direttore creativo di Loewe Jonathan Anderson e il fotografo Steven Meisel, insieme al makeup artist Pat McGrath e al hair stylist Guido Palau, per rappresentare l’insaziabile appetito per la moda.

6. Balenciaga — con Stella Tennant, Dipti Sharma, Kennah Lau, Marjitta Nissinen, Eliza Douglas, Christine Willis, Alek Wek, Raphaele Godin e suo figlio; realizzata da Agence Bestimage

La pubblicità è fatta dalle finte foto rubate alle modelle dai paparazzi, appostati all’uscita dal negozio di Balenciaga in Rue Saint Honoré a Parigi. Nello stesso periodo è uscita una campagna simile per YEEZY, la linea disegnata da Kanye West, con protagonista la sola Kim Kardashian. Entrambe sono ispirate al celebre servizio “Dont’ Shoot” realizzato nel 1999 dal fotografo Tim Walker per Vogue Italia.

7. Raf Simons — con Luca Lemaire fotografato da Willy Vanderperre

Raf Simons e Willy Vanderperre sono entrambi belgi e non è la prima volta che lavorano insieme. Questa pubblicità – che è per il marchio di Simons, che oltre ad avere una sua linea è anche direttore creativo di Calvin Klein – è ispirata al primo film di Blade Runner, quello del 1982, in una Hong Kong distopica e allucinata.

8. Céline — con Binx Walton fotografata Juergen Teller

Per la pubblicità della sua ultima collezione con Céline l’apprezzata stilista Phoebe Philo ha scelto il famoso fotografo di moda Juergen Teller e la modella Binx Walton. L’immagine riflette lo stile minimale, sobrio e attento alle geometrie di Philo, con i colori vivaci dello sfondo e le stampe dell’abito.

9. Burberry — con Adwoa Aboah, Alfie Husband, George Husband, Richard Theodore-Aboah, Kwame N’Dow, Montell Martin e Mae Muller; fotografata da Juergen Teller

Anche Burberry ha scelto per la penultima collezione del suo direttore creativo Christian Bailey il fotografo tedesco Juergen Teller, oltre a una delle modelle del momento, Adwoa Aboah. Gli impermeabili e la classica fantasia a scacchi sono indossati insieme a colori vivaci da ragazzi e ragazze bianchi e neri seduti e a terra, divertiti tra loro.

10. Missoni — con Kendall Jenner e Filip Roseen, fotografati da Harley Weir

Business of Fashion la definisce «fresca e d’impatto», sia per la scelta dei giovani e celebri modelli che per l’ambientazione nel deserto, che fanno spiccare la «costante capacità del marchio di reinventarsi» tra patchwork, filati multicolori e maglie a zig zag.