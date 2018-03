Il pilota italiano della Ducati Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Qatar, il primo del Motomondiale 2018, arrivando di pochissimo davanti allo spagnolo della Honda Marc Marquez dopo un ultimo giro molto emozionante. Valentino Rossi della Yamaha è arrivato terzo, dopo essere stato nelle prime posizioni per tutta la gara. In quarta posizione è arrivato Carl Crutchlow della Honda, mentre Johan Zarco, che era partito in pole position, è arrivato ottavo dopo essere stato primo per tutta la prima parte della gara.

L’ordine di arrivo:

Andrea Dovizioso (Ducati) Marc Marquez (Honda) Valentino Rossi (Yamaha) Carl Crutchlow (Honda) Danilo Petrucci (Ducati) Maverick Viñales (Yamaha) Dani Pedrosa (Honda) Johann Zarco (Yamaha) Andrea Iannone (Suzuki) Jack Miller (Ducati)

Ritirati:

Jorge Lorenzo (Ducati)

Alex Rins (Suzuki)

Pol Espargaro (KTM)

Il circuito del Gran Premio del Qatar è quello di Losail, vicino a Doha, dove la MotoGP corre dal 2007, in notturna. L’anno scorso aveva vinto Maverick Viñales, che oggi è arrivato sesto. Nonostante non ci siano grandi cambiamenti per quanto riguarda piloti e scuderie, il Motomondiale di quest’anno si preannuncia molto combattuto, più di quelli passati. Tutte le case costruttrici hanno apportato dei miglioramenti significativi alle proprie moto, in particolare quelli che l’anno scorso avevano reso meno di quanto ci si aspettasse.