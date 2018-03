La domenica sportiva

Lo sport è fatto di cose strane e diverse tra loro. È fatto di gente che risale una montagna innevata con gli sci ai piedi, di atleti non vedenti che da una montagna si buttano giù, fidandosi dell’ombra della loro guida e di gente che decide di correre 10 chilometri nel fango, tra un ostacolo e l’altro. Questa settimana, di foto che raccontano gran storie di sport, ce ne sono tantissime altre: ce n’è una di Serena Williams che racconta cosa voglia dire perdere una partita importante ma sapere di essere comunque la più forte di sempre; c’è Sofia Goggia che abbraccia il trofeo appena vinto per la Coppa del mondo di discesa libera e si capisce quanto ci tenga; e c’è il presidente del PAOK che entra in campo con una pistola, per protestare contro l’arbitro. Che è anche quello, lo sport.