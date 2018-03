Le più belle foto dal South by Southwest

Il 9 marzo è cominciata la venticinquesima edizione del South By Southwest (SXSW), uno dei più famosi e apprezzati festival di musica, cinema, tecnologia e cultura del mondo che si tiene ogni anno a Austin, la capitale del Texas. Il festival finirà oggi, dopo quasi dieci giorni di concerti, conferenze e proiezioni speciali. Tra i film che sono stati presentati ci sono: Isle of Dogs di Wes Anderson, che è stato presentato da Bill Murray e dagli altri attori che hanno fatto il doppiaggio del film; A Quiet Place – Un posto tranquillo di John Krasinski, un horror ambientato in un futuro in cui gli alieni hanno invaso la terra e una famiglia di esseri umani vive isolata usando solo la lingua dei segni per non farsi scoprire; e Ready Player One, il nuovo film di Steven Spielberg, tratto dall’omonimo romanzo di fantascienza.

Tra gli altri ospiti c’è stato anche Sadiq Khan, il sindaco di Londra, che ha tenuto una conferenza sui social network e ha letto sei dei tweet offensivi che gli sono stati scritti, non per presentarsi come una vittima o chiedere empatia, ma per far riflettere sul bullismo subito da molte persone giovani che appartengono a una minoranza etnica, e in particolare dalle donne, sui social network.