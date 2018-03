Cosa c’è stasera in TV

Stasera se apprezzate i grandi successi della televisione italiana potete guardare Ballando con le stelle o C’è posta per te, mentre se avete voglia di vedere un film ci sono il film animato Pets, Heat, cioè il primo film in cui Robert De Niro e Al Pacino hanno recitato insieme nella stessa scena, e Serpico, sempre con Al Pacino e di quel genere lì, ma più vecchio.

Rai Uno

20.35 – Ballando con le stelle: seconda puntata della tredicesima edizione del talent show di Rai Uno, in cui personaggi dello spettacolo o dello sport devono imparare a ballare al fianco di ballerini e ballerine professioniste. La serata sarà condotta da Milly Carlucci, Paolo Belli e Robozao, il robot altro tre metri che balla e canta.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles: spinoff della serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

22.05 – N.C.I.S. – New Orleans: Tutto come sopra, ma a New Orleans.

Rai Tre

21.30 – Presa Diretta: programma di attualità condotto da Riccardo Iacona. La puntata di oggi è dedicata all’ambiente.

IL CAPITALE NATURALE è un tesoro che va protetto e incrementato perché custodisce quello che ci serve per vivere, acqua, aria, terra, biodiversità

A cosa serve un ghiacciaio? Perché sono così preziosi lupi e camosci? Quanto vale un bosco?

Rete 4

21.15 – Ruslan: è il solito-film-con-Steven-Seagal, uscito nel 2009: a questo giro lui è un ex mafioso russo.

Canale 5

21.10 – C’è posta per te: nuova puntata di uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. Tra quelli che stasera faranno felici qualcuno che proprio non se l’aspettava, ci sarà Luciana Littizzetto.

Italia Uno

21.20 – Pets – Vita da animali: film di animazione del 2016 che racconta la vita degli animali domestici – cani, gatti, canarini, eccetera – mentre i loro padroni non sono in casa. Nella versione originale la voce del protagonista è del comico Louis CK, in quella italiana è di Alessandro Cattelan.

La7

21.10 – L’Ispettore Barnaby: due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.

TV8

21.15 – Heat – La sfida: il primo film in cui Robert De Niro e Al Pacino recitarono insieme, nella stessa scena, dato che in Il Padrino – Parte II De Niro interpretava il padre del personaggio di Pacino solo nei flashback della sua giovinezza. In Aprile di Nanni Moretti il film viene riassunto così: «Così, sai, l’incontro tra un poliziotto e un criminale. Il criminale ha appena ammazzato trecento persone. Poi incontra il poliziotto che lo insegue e si dicono: “Vabbè, in fondo siamo un po’ uguali, amiamo tutti e due molto il nostro mestiere”. Sai, il bene, il male, due facce della stessa medaglia».

Rai 4

21.05 – Showgirls: film del 1995 di Paul Verhoeven, regista tra le altre cose di RoboCop, Atto di forza e Basic Instinct. È un cosiddetto “thriller erotico”, e parla di una ragazza che arriva a Las Vegas e fa rapidamente carriera come spogliarellista, ma si ritrova in un ambiente violento e corrotto.

Rai Movie

21.10 – Serpico: famoso film del 1973 diretto da Michael Cimino, con protagonista Al Pacino. Racconta la storia vera del poliziotto italo-americano Frank Serpico, che negli anni Sessanta scoprì un grande caso di corruzione nel dipartimento di polizia di New York.

Iris

21.00 – Il pianeta rosso: è un film di fantascienza del 2000 con Val Kilmer, su una spedizione su Marte che finisce molto male.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – I fantastici viaggi di Gulliver

Sky Cinema Hits

21.00 – The Dressmaker. Il diavolo è tornato

Sky Cinema Classics

21.00 – Witness. Il testimone