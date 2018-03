Andrew McCabe, vice direttore dell’FBI, è stato licenziato

Il procuratore generale statunitense Jeff Sessions ha licenziato Andrew McCabe, vice direttore e seconda persona più importante dell’FBI, l’agenzia investigativa federale degli Stati Uniti. Dietro la rimozione di McCabe, arrivata soltanto due giorni prima del suo pensionamento, c’è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si è complimentato del licenziamento su Twitter scrivendo che James Comey (ex capo dell’FBI, licenziato da Trump lo scorso maggio) «lo faceva sembrare un chierichetto. Sapeva tutto delle bugie e della corruzione ai più alti livelli dell’FBI».

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI – A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2018