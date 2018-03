Trump ha licenziato il segretario di Stato Rex Tillerson

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato il segretario di Stato americano Rex Tillerson, con cui aveva sempre avuto un rapporto teso e complicato, sostituendolo con il direttore della CIA Mike Pompeo. Trump lo ha annunciato su Twitter, dicendo che Pompeo farà un «lavoro fantastico» e ringraziando Tillerson. Ha anche aggiunto che Gina Haspel, attuale vice direttrice della CIA, sarà promossa a capo dell’agenzia di spionaggio, prima donna nella storia.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018