Cosa c’è stasera in TV

Stasera in TV c’è una vecchia puntata del Commissario Montalbano, L’isola dei famosi, uno speciale sull’omicidio di Aldo Moro e vari film, tra cui un grande classico delle programmazioni televisive, L’uomo bicentenario con Robin Williams, e uno dei più famosi film di Stanley Kubrick: Full Metal Jacket. Se avete l’abbonamento a Netflix da oggi potrete anche guardare Annientamento, che negli Stati Uniti è uscito al cinema alla fine di febbraio.



Rai Uno

21.30 – Il commissario Montalbano: serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Il personaggio principale è come sempre interpretato da Luca Zingaretti e l’episodio di stasera (che è già andato in onda l’anno scorso) si intitola Come voleva la prassi. Il caso da risolvere inizia con il ritrovamento del cadavere di una ragazza in un androne.

Il Commissario Montalbano Rai questa sera l'episodio "Come voleva la prassi" https://t.co/vReyxPWQIL — Spettacolando Tv (@SpettacolandoTv) March 12, 2018



Rai Due

21.20 – Hawaii Five-0: due puntate della serie tv che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii.



Rai Tre

21.10 – L’ultimo lupo: film del 2015 diretto da Jean-Jacques Annaud, regista di Il nome della rosa e Sette anni in Tibet, tra gli altri. Racconta la storia di Chen Zhen, un giovane studente di Pechino inviato in Mongolia per lavorare con una tribù nomade di pastori. Sedotto dal legame che i pastori hanno con il lupo, un giorno trova un cucciolo e decide di addomesticarlo.



Rete Quattro:

21.20 – Chi trova un amico trova un tesoro: film del 1981 diretto dal regista Sergio Corbucci con Bud Spencer e Terence Hill.



Canale 5

21.35 – L’isola dei famosi: i famosi sull’isola sono lì da più di 40 giorni, e da altrettanti giorni Alessia Marcuzzi conduce le puntate settimanali per fare il punto su come proceda la loro vita.

Avete trascorso un bel weekend? 🕺 Bravi, ma questo lunedì non sarà da meno! 🎉

STASERA vi aspetta una nuova, stellare puntata dell’#Isola! ✨ pic.twitter.com/G4e2lKO5ac — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 12, 2018



Italia 1

21.25 – Red Ⅱ: film di spionaggio del 2013 con Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Catherine Zeta-Jones, Helen Mirren e Anthony Hopkins. È il sequel del film del 2010 Red (andato in onda la scorsa settimana). Racconta come l’ex agente speciale della CIA Frank Moses abbia riunito la sua squadra di agenti segreti per rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso.



La7

21.20 – Atlantide. Il caso Aldo Moro: prima parte del programma condotto da Andrea Purgatori dedicata al delitto Moro. La seconda parte andrà in onda mercoledì 14 marzo.



TV8

21.30 – Il codice Da Vinci: film con Tom Hanks del 2006, diretto da Ron Howard e basato sull’omonimo romanzo di Dan Brown. Al Louvre di Parigi c’è stato un omicidio e tutti gli indizi fanno pensare a una setta religiosa.

Nove

21.30 – L’uomo bicentenario: film del 1999 con Robin Williams basato sull’omonimo racconto di Isaac Asimov. Nella casa di una famiglia di ricchi aristocratici arriva in regalo un robot che la piccola di casa battezza Andrew e che, per uno sbaglio nella costruzione, ha caratteristiche umane.



Rai 4

21.05 – Vikings: primo e secondo episodio della quinta stagione. Vikings è una serie storica prodotta in Canada e ambientata tra la Scandinavia e le isole britanniche. In sintesi: parla del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók.



Rai Movie

21.10 – I quattro del Texas: film con Frank Sinatra, Ursula Andress, Anita Ekberg e Dean Martin. Racconta la storia di due avventurieri entrati in possesso di centomila dollari. Il primo vuole installare una casa da gioco su un battello, il secondo (per contrastare l’altro) si accorda con un losco banchiere che a un certo punto manifesta i suoi veri scopi.



Iris

21.10 – Full Metal Jacket: film del 1987 con Matthew Modine che interpreta il soldato Joker, il protagonista. Si tratta di uno dei film di guerra più famosi di sempre, diretto da Stanley Kubrick e ambientato durante gli anni della guerra del Vietnam. La storia è divisa in due parti, l’addestramento militare delle reclute e la guerra.



Sky

Sky Cinema Passion

21.00 – Chloe. Tra seduzione e inganno

Sky Cinema Comedy

21.00 – Hitch

Sky Cinema Cult

21.00 – Strade perdute



Netflix

Da oggi è disponibile Annientamento, il film di fantascienza con Natalie Portman diretto da Alex Garland, quello di Ex Machina.