Le previsioni meteo per domani, lunedì 12 marzo, dicono che i giorni di brutto tempo non sono ancora finiti. Almeno sappiamo che non lo fa apposta, e non piove solo durante i weekend. Se vivete al Nord, la giornata inizierà male, ma tenete duro: migliorerà, poco a poco.

Secondo le previsioni meteo, al mattino nel Nord Italia ci sarà un cielo molto nuvoloso e pioggia un po’ dappertutto; in Friuli Venezia Giulia e Liguria ci saranno temporali, su Alpi e Prealpi (sopra i 1.300 metri) si vedrà anche qualche fiocco di neve. Dalla tarda mattinata andrà meglio: Valle d’Aosta e Piemonte saranno le prime a vedere un po’ di azzurro in cielo, poi nel pomeriggio seguiranno la Lombardia e le altre regioni.

Al Centro il maltempo si protrarrà fino al primo pomeriggio: nubi e rovesci sulla costa del Tirreno, con velature e piovaschi altrove. Verso sera le precipitazioni si faranno meno intense. Anche al Sud il meteo prevede molte nuvole, ma solo sulle regioni tirreniche, con deboli piogge su Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata e temporali da metà mattina; in serata andrà meglio. Tutte le altre zone del Sud invece saranno al riparo da nuvole e pioggia.

Domani farà anche un po’ più freddo: sia le temperature minime che le massime saranno in diminuzione in molte parti d’Italia.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.