Celebripost

Questa foto di Jennifer Lawrence agli Oscar è forse la migliore della settimana: va bene sia che vogliate festeggiare o dimenticare il risultato delle elezioni, sia per prepararvi al weekend. Va da sé che tutte le persone da fotografare erano quelle alla cerimonia degli Oscar: qui nelle foto più belle della serata, qui dal redcarpet, qui dal backstage e qui dalla festa che c’è stata dopo. Tra gli altri ritratti notevoli di questa settimana ci sono Putin tra i dolci, Boris Johnson tra i bambini e lo sguardo di Alexis Ohanian mentre guarda la moglie Serena Williams. Poi un po’ di donne per la festa della donna, a partire da Asia Argento e Rose McGowan alla marcia di Non Una Di Meno a Roma.