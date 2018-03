Cosa c’è stasera in tv

È la sera della Juventus, che a Londra giocherà contro il Tottenham una partita molto importante e non semplicissima. Nel frattempo sugli altri canali torneranno gli appuntamenti settimanali del mercoledì: È arrivata la felicità 2 con due nuove puntate, Chi l’ha visto? e Le iene.

Tutti gli altri potranno scegliere tra tanti film. Il primo capitolo di Don Camillo, innanzitutto, per fare i nostalgici di un’epoca e un luogo che la maggior parte di noi non ha vissuto. Poi un film ambientato nell’Inghilterra del Settecento e tratto da un libro di Defoe; La pantera rosa con Steve Martin; il film che ha consacrato Antonio Banderas e due thriller piuttosto strani.

Rai Uno

21.30 – È arrivata la felicità 2

Due nuovi episodi della seconda stagione di È arrivata la felicità, che andò in onda nel 2015 e che viene definita dalla Rai una «commedia sentimentale». La prima stagione raccontava l’incontro tra Angelica (Claudia Pandolfi), proprietaria di una libreria, vedova e madre di due gemelle, e Orlando (Claudio Santamaria), un architetto separato dalla moglie che cresceva da solo due figli adolescenti. Nella serie, Orlando era a capo del progetto di ristrutturazione della casa dove Angelica si sarebbe trasferita con il futuro marito dopo il matrimonio. I personaggi di Pandolfi e Santamaria iniziavano quindi a conoscersi meglio: prima si aiutavano a vicenda a superare i propri problemi relazionali, poi, immancabilmente, si innamoravano.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare. Stasera verranno trasmessi tre episodi della quattordicesima stagione, che in Italia è già andata in onda l’anno scorso, sempre su Rai 2.

Rai Tre

21:15 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata dello storico programma condotto da Federica Sciarelli e incentrato sulla ricerca delle persone scomparse e su altri temi collegati alla cronaca italiana, come i casi irrisolti del passato e le inchieste sui crimini più recenti.

Come è stata uccisa Renata Rapposelli? "Non ci sono tracce di ferite gravi da arma da fuoco o da taglio", ha detto il procuratore di Ancona a #chilhavisto. Questa sera in diretta con Federica Sciarelli tutti gli aggiornamenti sul caso dopo gli arresti del figlio e del marito pic.twitter.com/NHHT6qIuqB — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 7, 2018

Rete 4

21.20 – Don Camillo

Commedia italo-francese del 1952 diretta da Julien Duvivier, il primo di quattro episodi ispirati ai personaggi di Giovannino Guareschi; è uno di quei film che fa venire nostalgia di un’epoca e un luogo che probabilmente non avete vissuto. Naturalmente i protagonisti sono don Camillo, il prete di provincia, e Peppone, il capo della sezione locale del PCI. È compreso nella lista dei cento film italiani da salvare (non è chiaro da cosa, ma forse è meglio non saperlo).

Canale 5

20.45 – Tottenham-Juventus

Partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si giocherà al Wembley Stadium di Londra. Per la Juventus sarà una partita complicata e molto rischiosa: dopo il 2-2 dell’andata, per passare il turno stasera è costretta a vincere con qualsiasi risultato o a pareggiare segnando più di due gol. La domanda di oggi, quindi, è: la Juventus può farcela, contro il Tottenham?

Italia Uno

21.25 – Le Iene

Nuova puntata del programma di approfondimento di Italia Uno, che il mercoledì viene condotto da Ilary Blasi, Teo Mammucari e Gialappa’s Band. Tra gli ultimi temi grossi affrontati dalla trasmissione c’è quella che loro chiamano «rimborsopoli»: alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno in diversi modi annullato o falsificato le ricevute di alcuni dei bonifici con cui avrebbero dovuto restituire parte del proprio stipendio a un fondo del ministero per lo Sviluppo economico destinato alle microimprese.

C'è già chi ha detto che non si dimetterà, contraddicendo quanto affermato precedentemente #LeIenehttps://t.co/0ZwFM3bZCL — Le Iene (@redazioneiene) March 7, 2018

La 7

21.20 – Moll Flanders

È un film tratto da un libro di Daniel Defoe che ha un titolo meno sintetico della sua versione cinematografica: si chiama Le fortune e sfortune della famosa Moll Flanders, ecc. Che nacque a Newgate, e durante una vita di continui cambiamenti per una sessantina d’anni dopo l’infanzia, fu per dodici anni prostituta, cinque volte moglie (compresa una volta con suo fratello), dodici anni ladra, otto anni delinquente deportata in Virginia; [sì, state ancora leggendo il titolo del libro] alla fine divenne ricca, visse onestamente e morì pentita. Trascritto dalle sue memorie.

Flora è una bambina che vive in un orfanotrofio nella Londra del Settecento. Un giorno arriva un uomo di nome Hibbie che dice di aver conosciuto sua madre, di essere venuto per portarla via dall’orfanotrofio e di volerla portare oltreoceano nella casa di una ricca benefattrice. Durante il viaggio, prima in carrozza e poi in nave, Hibbie legge a Flora la storia di Moll Flanders, sua madre, una donna ribelle.

TV 8

21.25 – La pantera rosa

È il reboot del 2006 del film omonimo del 1963. Steve Martin interpreta l’ispettore Clouseau, che deve investigare sulla scomparsa del diamante “pantera rosa” e sull’assassinio del suo proprietario. Il film ha avuto un sequel del 2009, La pantera rosa 2, in cui ha recitato parte dello stesso cast.

NOVE

21.30 – La maschera di Zorro

Film del 1998 con Antonio Banderas, Anthony Hopkins e Catherine Zeta-Jones. In breve, parla del vecchio Zorro che istruisce un giovane Zorro su come fare Zorro. Siamo a metà strada tra il western e il film di supereroi.

Rai Movie

21.10 – Sola nel buio

Thriller del 2013 con Michelle Monaghan e Michael Keaton. La trama sembra un po’ strana: una giornalista – rimasta cieca «in medioriente» in seguito all’esplosione vicino a lei di una donna kamikaze – un giorno trova il suo partner assassinato nel suo appartamento, con l’assassino ancora in casa. Riesce a fuggire, ma un altro uomo che in un primo momento sembrava volerla aiutare la riconduce all’appartamento, e qui la tiene prigioniera insieme all’uomo che ha ucciso il fidanzato.

Iris

21.05 – Nella mente del serial killer

È un thriller del 2004 in cui sette detective dell’FBI – durante un addestramento – vengono condotti su un’isola deserta in cui devono risolvere come esercitazione un caso simulato. Si scopre poi che il caso c’è davvero, e che uno di loro è un serial killer.

Sky

Sky Cinema Family

21.00 – L’era glaciale: in rotta di collisione

Sky Cinema Oscar

21.15 – Il lato positivo

Sky Cinema Classics

21.00 – Brutti, sporchi e cattivi