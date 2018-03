La sfilata di Chanel in un bosco, a Parigi

Chanel ha presentato la sua collezione per l’autunno/inverno 2018/2019 nel Grand Palais di Parigi, come da tradizione, allestito come fosse un bosco: grandi cartonati con foto di tronchi d’albero ai lati, una fila di vecchie querce al centro e foglie gialle mescolate a muschio a terra, a profumare l’aria con sei mesi d’anticipo. Karl Lagerfeld, il direttore creativo di Chanel, è famoso per le ambientazioni creative, sfarzose e divertenti delle sue sfilate e questa è la seconda volta di seguito che mette la natura al centro, dopo quella della primavera/estate 2018 con le modelle che camminavano tra finte cascate.

Gli abiti erano più bon-ton del solito pur presentando le classiche linee di Chanel, fatte di tailleur in tweed con giacca e gonna fino al ginocchio accompagnate da perle, mentre i colori autunnali si mimetizzavano alle foglie e agli alberi intorno. C’erano anche orecchini portati spaiati – un cerchio e un pendente – collane e cinture con le iniziali o la scritta Chanel, eco-pellicce – una moda aperta da Gucci e Givenchy – e alti stivali dorati che molto probabilmente vedrete proposti e copiati nelle vetrine di molti negozi. Tra le tante modelle ha sfilato anche Kaia Gerber, la figlia 16enne di Cindy Crawford, mentre in prima fila c’erano l’attrice Lily Allen, Vanessa Paradis e Carla Bruni.