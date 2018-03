Cosa c’è stasera in tv

Se avete voglia di continuare a sentir parlare di elezioni, maggioranze, voti e alleanze, questa sera ci sono puntate speciali di Porta a porta, Dalla vostra parte e Propaganda Live. Se invece volete pensare ad altro, ci sono diversi film e una puntata dell’Isola dei famosi. Tra i film, su Rai Tre ci sarà Vita di Pi, mentre su Rai Quattro andrà in onda District 9, un film di alieni in cui li alieni non assomigliano per niente a quelli raccontati di solito nei film. C’è anche Fuga per la vittoria, storico film del 1981 con Sylvester Stallone e Pelé, tra gli altri, e se siete in vena di cose vecchie ci sarà anche Il silenzio degli innocenti.

Rai Uno

20.30 – Porta a porta: puntata speciale del talk show di Bruno Vespa, dedicata ai risultati delle elezioni politiche e regionali.

Rai Due

21.20 – Hawaii Five-0: tre puntate della serie tv che racconta le vicende di una squadra investigativa speciale alle Hawaii. Le prime due puntate saranno una prima visione Rai, la terza una replica.

Rai Tre

21.15 – Vita di Pi: film del 2012 tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel, sulla storia di un ragazzo che rimane su una nave in mezzo all’Oceano insieme a una tigre, un orango, una iena e una zebra. Vinse il premio Oscar per la Miglior regia, la Miglior colonna sonora, per gli effetti speciali e per la Miglior fotografia.

Rete 4

21.20 – Dalla vostra parte: puntata speciale del programma di politica di Maurizio Belpietro, dedicata ai risultati delle elezioni politiche e regionali.

Canale Cinque

21.10 – L’isola dei famosi: i famosi sull’isola sono lì da 43 giorni, e da altrettanti giorni Alessia Marcuzzi conduce le puntate settimanali per fare il punto su come proceda la loro vita.

Tra ricompense 🏅, spaghetti 🍝 e bagni osé 👙, i naufraghi non si sono fatti mancare dei piccoli screzi! Per saperne di più accendete la tv: il daytime dell'#Isola sta per iniziare! 📺 pic.twitter.com/tm6lo8jf4f — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 5, 2018

Italia Uno

21.25 – Red: film d’azione del 2010, tratto dall’omonimo fumetto della DC Comics. Nel cast, tra gli altri, ci sono Bruce Willis, Morgan Freeman e John Malkovich. Racconta di tre ex agenti speciali della CIA che improvvisamente diventano obiettivi di una squadra di killer mandata dalla stessa CIA.

La 7

21. 10 – Speciale Propaganda Live: puntata speciale del programma condotto da Diego Bianchi (Zoro). Tra gli ospiti questa sera ci saranno Fabrizio Bosso, Michele Serra, Memo Remigi, Gipi, Giovanni Minoli e Paolo Virzì.

Stasera speciale #propagandalive: tutto quello che c'è da sapere sulle #elezioni2018. Video, social, disegni e il commento in studio di Enrico Mentana, Giovanni Minoli, Michele Serra, Paolo Virzì, Gipi. Ci vediamo alle 21,10 su @La7tv pic.twitter.com/iPZYeyGXJ3 — Propaganda Live (@welikeduel) March 5, 2018

TV 8

21.25 – Il silenzio degli innocenti: film del 1991 di Jonathan Demme. È il suo film più famoso, nonché uno dei più apprezzati degli anni Novanta: ci sono Anthony Hopkins e Jodie Foster, e vinse i cinque premi Oscar più importanti (film, regia, miglior attore, miglior attrice e sceneggiatura). La storia la conoscete: Foster è una detective che deve indagare su un serial killer e chiede aiuto a un noto criminale e cannibale, interpretato da Hopkins.

Nove

21.30 – Asterix & Obelix: missione Cleopatra: film francese del 2002 ispirato ai personaggi dei fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, con Christian Clavier, Gérard Depardieu e Monica Bellucci.

Iris

20.59 – Fuga per la vittoria: famosissimo film del 1981, con Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, Pelé e Bobby Moore. Racconta di un gruppo di prigionieri alleati durante la Seconda guerra mondiale che si organizzano in una squadra di calcio e – invitati a una partita contro una rappresentanza tedesca – organizzano una rocambolesca fuga.

Rai 4

21.09 – District 9: film del 2009 del regista sudafricano Neill Blomkamp. È una storia di fantascienza ambientata in Sudafrica, in un futuro che somiglia moltissimo al nostro presente. Il film è diventato famoso soprattutto per la sua originale rappresentazione degli extraterrestri che, probabilmente per la prima volta in un film, non sono mostri con intenzioni genocide o entità dall’intelligenza superiore: sono esseri viventi di fatto abbandonati sulla Terra, senza possibilità di ritornare sul loro pianeta.

Rai Movie

21.20 – I magnifici 7: western del 1960, diretto da John Sturges e con Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson e James Coburn.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Baby Boss

Sky Cinema Passion

21.00 – Attrazione fatale