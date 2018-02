La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche, dice un documento riservato ONU citato dal New York Times

Un documento dell’ONU visto dal New York Times sostiene che la Corea del Nord abbia fornito al regime siriano di Bashar al Assad materiale che potrebbe essere stato usato per la produzione di armi chimiche. Nel documento sono citati per esempio termometri, valvole e materiali resistenti alla corrosione. Si dice anche che esperti nordcoreani di missili siano stati individuati in una struttura siriana che produce missili e armi chimiche. Il documento cita almeno 40 spedizioni non registrate di parti di missili balistici e materiali dual use (che possono essere usati sia per scopi civili che militari) dalla Corea del Nord alla Siria tra il 2012 e il 2017.

Il documento, che finora non è stato reso pubblico, è stato redatto da un gruppo di esperti che stavano indagando sul rispetto delle sanzioni imposte dall’ONU alla Corea del Nord a causa dei suoi programmi missilistici e nucleari. Proprio in questi giorni il regime di Bashar al Assad è accusato di avere usato di nuovo armi chimiche contro la popolazione civile di Ghouta orientale, nella periferia di Damasco.