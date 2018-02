Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in TV potrete vedere un dibattito elettorale con Matteo Salvini della Lega Nord e Benedetto Della Vedova di +Europa, tra gli altri, un film tratto da un romanzo di Andrea Camilleri in cui non c’è il commissario Montalbano, e molti film di tutti i generi: una commedia romantica, un thriller, un film di rapine, uno di guerra, uno di fantascienza e un western. Per chi ha Sky c’è anche un musical: La La Land.

Rai Uno

21.30 – La mossa del cavallo: film per la televisione prodotto in collaborazione con Rai Fiction: è stato scritto anche da Andrea Camilleri ed è tratto da un suo romanzo. Ambientato nella Sicilia di fine Ottocento racconta la storia di una giovane donna rimasta vedova e di un ispettore venuto dal Nord.

Rai Due

21.00 – Elezioni politiche 2018: le conferenze stampa televisive a cura di Rai Parlamento sono riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Sono moderate da un giornalista della Rai e vi partecipano altri 3 giornalisti della carta stampata e delle agenzie. Le conferenze stampa vengono trasmesse anche in diretta radiofonica. Stasera si presenteranno Benedetto Della Vedova di +Europa, Maria Cristina Pisani, Angelo Bonelli e Giulio Santagata di Insieme, Matteo Salvini della Lega ed Emilio Carelli del Movimento 5 Stelle. Il programma sarà condotto da Nicoletta Manzione e Leonardo Sgura e le domande ai rappresentanti dei partiti saranno fatte da giornalisti del Tg1, Tg2, Il Fatto, La Stampa, Il Mattino, ANSA.

Rai Tre

21.15 – Litigi d’amore: commedia del 2005 scritta e diretta da Mike Binder con Joan Allen e Kevin Costner. Lasciata dal marito, una donna rischia di rovinare il rapporto con le figlie e di diventare un’alcolizzata: incontra però un uomo altrettanto problematico e i due si sosterranno a vicenda.

Rete 4

21.20 – Lo chiamavano Trinità: film del 1970 con le consuete scazzottate di Bud Spencer e Terence Hill.

Canale Cinque

21.20 – Matrix “Matteo Renzi”: programma condotto da Nicola Porro e Greta Mauro che in occasione delle prossime elezioni sarà in prima serata con tre appuntamenti dedicati ai principali leader delle prossime elezioni. Questa sera si parlerà di Matteo Renzi (mercoledì 28 di Luigi Di Maio, e giovedì 1 marzo di Silvio Berlusconi).

Italia Uno

21.25 – Point Break: film di Ericson Core remake dell’omonimo famoso film del 1991. Il Point Break originale fu diretto dalla regista Kathryn Bigelow, nel cast c’erano Patrick Swayze e Keanu Reeves: parla di un gruppo di surfisti californiani che, mascherati, compiono una serie di rapine, e di un giovane agente dell’FBI che si infiltra tra loro. Point Break ebbe un enorme successo e negli anni è diventato un film di culto. Nella nuova versione ci sono Édgar Ramírez e Luke Bracey, un attore australiano al suo primo ruolo importante, ma del film non si è parlato molto bene.

La 7

21. 10 – Speciale Atlantide: Andrea Purgatori conduce uno speciale Atlantide dedicato al film Munich di Steven Spielberg che racconta del piano del Mossad per vendicare gli attentati palestinesi alle Olimpiadi di Monaco 1972.

TV 8

21.25 – Le verità nascoste: Harrison Ford e Michelle Pfeiffer interpretano Norman e Claire, un uomo e una donna felicemente sposati da diversi anni che vivono in una casa isolata sulle rive di un lago. Lui è un medico che si occupa di esperimenti genetici, lei sta tutto il giorno a casa e sente delle strane presenze: sospetta del vicino e, credendo che abbia ucciso la moglie, comincia a spiarlo con il binocolo.

Nove

21.30 – Mr. Deeds: film del 2002 diretto da Steven Brill. Prodotto e interpretato da Adam Sandler, è il remake del film di Frank Capra È arrivata la felicità del 1936. All’edizione dei Razzie Awards 2002 ha ricevuto tre nomination come Peggior attore per Adam Sandler, Peggior attrice per Winona Ryder e Peggior remake o sequel.

Iris

21.05 – Il nemico alle porte: film di guerra del 2001 diretto da Jean-Jacques Annaud, con Jude Law, Rachel Weisz, Joseph Fiennes e Ed Harris. Ambientato a Stalingrado racconta la sfida tra il tiratore scelto Vassili Zaitsev e un maggiore tedesco.

Rai 4

21.05 – Humandroid: film del 2015 con Dev Patel e Hugh Jackman, tra gli altri. Racconta di un futuro popolato da robot e da intelligenze artificiali in grado di pensare e avere sentimenti.

Rai Movie

21.10 – Wichita: film western del 1955. Un ex cacciatore di bisonti arriva a Wichita, nel Kansas, e diventa il candidato perfetto per il ruolo di sceriffo. Lui rifiuta il lavoro fino a quando non si sente moralmente obbligato a riportare la legge e l’ordine.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La La Land

Sky Cinema Cult

21.00 – Pranzo di Ferragosto