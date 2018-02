Il programma del Festival di Sanremo 2018

Stasera ci sarà la seconda puntata del Festival di Sanremo, il famoso e importante concorso italiano di musica che nel 2018 è arrivato alla sua 68esima edizione. Quest’anno il Festival è condotto dall’attore Pierfrancesco Favino, dalla conduttrice Michelle Hunziker e dal cantautore Claudio Baglioni, che è anche il direttore artistico, e per ora sta andando molto bene: ieri ci sono stati ascolti molto alti per una prima serata, maggiori di quelli della prima serata della scorsa edizione diretta da Carlo Conti e Maria De Filippi.

Al termine della serata è stata mostrata la prima classifica parziale, che fa riferimento solo al giudizio espresso dalla giuria demoscopica (composta da 300 normali fruitori di musica scelti in modo da essere rappresentativi della popolazione italiana): nella parte alta della classifica ci sono Annalisa, Lo Stato Sociale, Max Gazzé, Ermal Meta con Fabrizio Moro, Nina Zilli, Noemi e Ron.

Mercoledì 7 febbraio

I cantanti

La seconda serata inizierà con la prima esibizione di alcuni dei cantanti in gara per la categoria dei giovani, “Nuove proposte”: in ordine di apparizione sono Lorenzo Baglioni, Giulia Casieri, Mirkoeilcane, Alice Caioli

Anche i cantanti della categoria “Campioni”, il concorso principale, si divideranno tra mercoledì e giovedì: oggi canteranno i primi dieci, che sono, in ordine: Le Vibrazioni, Nina Zilli, Diodato e Roy Paci, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Red Canzian, Ron, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Annalisa, Decibel.

Gli ospiti

Il gruppo musicale Il Volo, che ha vinto il festival di Sanremo nel 2015, omaggerà il cantautore Sergio Endrigo suonando “Canzone per te”. Se siete troppo giovani per ricordare le canzoni di Endrigo, di certo saprete fischiettare il verso “Per fare un tavolo ci vuole il legno”, scritto per il 45 giri “Ci vuole un fiore”. Ma Endrigo scrisse anche alcune canzoni considerate tra le più belle italiane di sempre. Il Volo canterà anche “La vita è adesso” di Claudio Baglioni, con Claudio Baglioni.

Non sarà l’unica canzone del conduttore e direttore artistico del festival che sentiremo: Biagio Antonacci canterà “Mille giorni di me e di te”.

Ci saranno anche il britannico Sting con il rapper Shaggy: canteranno “Muoio per te” di Zucchero, che a sua volta è un riadattamento di “Mad About You” di Sting.

Tra gli ospiti che arrivano dal mondo della musica ci sarà anche Roberto Vecchioni, vincitore del Festival nel 2011, che canterà un suo brano in duetto con Baglioni. Poi ci saranno la giornalista e conduttrice Franca Leosini, il Mago Forest e Pippo Baudo, che ha presentato tredici volte Sanremo tra il 1968 e il 2008.

Giovedì 8 febbraio

I cantanti

Giovedì canteranno i restanti quattro artisti giovani (Eva, Mudimbi, Ultimo, Leonardo Monteiro) e i dieci “Campioni” che non avranno cantato mercoledì: Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Giovanni Caccamo, Lo Stato Sociale, Luca Barbarossa, Mario Biondi, Max Gazzè, Noemi, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Renzo Rubino, The Kolors.

Venerdì 9 febbraio

I cantanti

Sarà la serata più diversa dalle altre: tutti e 20 i “Campioni” canteranno una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad altri artisti ospiti. Si esibiranno anche tutti e 8 gli artisti che gareggiano per la categorie “Nuove proposte”: uno di loro sarà proclamato vincitore dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti.

Sabato 10 febbraio

I cantanti

Si esibiranno tutti e 20 i “Campioni” in gara. Verrà stilata una classifica parziale sulla base dei voti ottenuti in tutte le serate precedenti, e saranno assegnati diversi premi (tra cui quello della critica). Quindi verranno eliminati 17 artisti su 20: resteranno in gara solo i primi 3 “Campioni” in classifica. Il loro punteggio verrà azzerato, e si sfideranno in uno spareggio da cui uscirà il vincitore del Festival di Sanremo.

Gli ospiti di giovedì, venerdì e sabato

Gli ospiti di giovedì, venerdì e sabato non sono ancora distribuiti in una scaletta, ma tra quelli confermati ci sono Gianna Nannini, Nino Frassica, Negramaro, Nek con Max Pezzali e Francesco Renga. Gino Paoli canterà con Danilo Rea: suoneranno in ricordo di Fabrizio De André e del cantautore e pianista Umberto Bindi: insieme a De André, lo stesso Paoli, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, Bindi fu uno degli esponenti della “scuola genovese” che rinnovò la musica leggera italiana. James Taylor canterà con Giorgia, mentre Piero Pelù farà un tributo a Lucio Battisti.