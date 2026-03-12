Referendum – La separazione delle carriere è di destra o di sinistra?
Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra ha finito per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni)
C’è una proposta di questo referendum che ha attraversato un pezzo di storia italiana. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri oggi è spesso descritta come una riforma “di destra”, ma ha avuto e ha ancora sostenitori progressisti e di sinistra. Com’è successo? In questa puntata capiamo perché, ripercorrendo un po’ il dibattito italiano sulla magistratura, dalle riforme degli anni Ottanta sostenute soprattutto dalla sinistra fino al lungo periodo monopolizzato da Silvio Berlusconi. Inoltre: teorie del complotto, marziani e logge massoniche.
Wilson speciale referendum esce ogni giorno dal 9 al 20 marzo, intorno all’ora di pranzo, con Francesco Costa e Valerio Valentini: si può ascoltare gratuitamente sia sull’app del Post che su tutte le piattaforme di podcast.
Altri episodi
La crisi che arriva
I fatti di questi giorni ricordano per certi versi il 1973 e per altri il 2020, e stanno per investire anche chi è molto lontano dalla guerra
Referendum – E quindi, per cosa si vota?
La riforma su cui voteremo contiene grandi trasformazioni per la magistratura, dietro quell’incomprensibile quesito
Referendum – La campagna del governo è iniziata con un guaio
Il governo voleva che ieri tutti parlassero del video di Giorgia Meloni sul referendum, poi ha fatto notizia un video molto diverso
Referendum – Una riforma ancora da scrivere
Una parte importante della riforma su cui voteremo dipende da decreti che non esistono, spiegano Francesco Costa e Valerio Valentini