La regola del ricatto
Con Marco Simoni capiamo perché il mondo ha iniziato a usare come armi le stesse cose che lo tenevano insieme
Ci siamo raccontati a lungo che l’interdipendenza tra le nazioni fosse una premessa della pace: se i paesi comprano gli uni dagli altri, se dipendono gli uni dagli altri per qualcosa, allora saranno costretti a parlarsi e avranno meno voglia di farsi la guerra. Ha funzionato per decenni, finché non ha funzionato più. Oggi quelle dipendenze sono diventate strumenti di pressione e di ricatto, dal gas russo ai dazi di Trump, dai chip alle terre rare fino allo stretto di Hormuz. E tutti vogliono diventare innanzitutto una cosa: più autonomi.
In questa puntata di Wilson parliamo con Marco Simoni, nuovo direttore dell’Istituto Affari Internazionali e già familiare ai podcast del Post, di questo nuovo mondo e di come dovremmo starci. Parleremo di difesa europea, di tecnologia, del ruolo delle competenze e del perché diventare più autonomi non debba per forza voler dire rinunciare all’idea migliore dell’Europa.
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