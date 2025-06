Capiamo questi referendum

Tra pochi giorni si vota per cinque referendum, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza, e le domande aperte sono tante. Cosa cambia in caso di vittoria del sì e cosa c’è di concreto dietro gli slogan sui contratti a tempo determinato e gli incidenti sul lavoro? Perché l’opposizione ha voluto dei referendum che non riguardano leggi approvate dal governo? Fare campagna per l’astensione è una scelta legittima? Se in Italia si possono fare solo referendum abrogativi, cioè si possono solo cancellare le leggi che esistono, com’è possibile che un quesito porti da dieci a cinque gli anni necessari ad avviare le pratiche per avere la cittadinanza? Capiamolo insieme. E poi: una storia che vi invoglierà a chiedere un aumento e perché in Italia respiriamo l’aria migliore da decenni.

