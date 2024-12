Ep. 261 – Chi non vorrebbe che esistesse Dio?

Regalare il Post significa regalare i podcast, le newsletter e tutto il sito senza pubblicità. Per un anno intero. Regala il Post. Più siamo, meglio è.

Sarebbe bello se una entità superiore, infinitamente giusta e infinitamente buona, governasse il mondo. Ma purtroppo non c’è. Ponendosi da questo punto di vista, un comedian e scrittore inglese offre una serie di argomenti brillanti per risolvere una questione controversa e annosa. In questa puntata, ne parlo a lungo direttamente lui.

Il desiderio di Dio di David Baddiel, Altrecose