Le vie della genitorialità sono infinite (per fortuna)

Non tutti i figli arrivano in maniera naturale, e non si diventa genitori nel momento della nascita di una bambina o un bambino. Pensarci madri e padri è un processo, o meglio dire un progetto, che parte da molto prima e che ha a che fare con l’immaginazione, con l’educazione che abbiamo ricevuto, con le convenzioni sociali e con le possibilità che natura, medicina e destino, per chi ci crede, ci hanno messo a disposizione.

Abbiamo parlato di questo con la dottoressa Valentina Berruti, psicologa e psicoterapeuta familiare, esperta in molte delle declinazioni più delicate di questi temi: dalla procreazione medicalmente assistita all’aborto, all’adozione.

E oltre alle lettere di chi ci ha scritto in questa puntata abbiamo avuto una testimonianza in carne e ossa: ci ha raggiunti in studio Beatrice Arnera, attrice e cantante, che ci ha raccontato la sua esperienza con la maternità.