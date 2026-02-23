Ep 240 – Il vizio del crimine
Domenica è stato ucciso Nemesio Oseguera detto “El Mencho”, uno dei criminali più ricercati al mondo a capo di uno dei più potenti cartelli del narcotraffico del Messico.
Oggi la storia di una grande capa di cartelli della droga colombiani e quella di un floricoltore che diventa corriere della droga: Griselda Blanco e Leo Sharp.
In Messico è stato ucciso uno dei criminali più ricercati al mondo
L’ascesa e la caduta nella vita reale di Griselda Blanco
