Ep 240 – Il vizio del crimine

di Matteo Caccia
Domenica è stato ucciso Nemesio Oseguera detto “El Mencho”, uno dei criminali più ricercati al mondo a capo di uno dei più potenti cartelli del narcotraffico del Messico.
Oggi la storia di una grande capa di cartelli della droga colombiani e quella di un floricoltore che diventa corriere della droga: Griselda Blanco e Leo Sharp.

In Messico è stato ucciso uno dei criminali più ricercati al mondo

L’ascesa e la caduta nella vita reale di Griselda Blanco

La storia vera di “The Mule”

