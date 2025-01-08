Trump sta strangolando Cuba, con Carla Vitantonio
Da gennaio gli Stati Uniti di Donald Trump stanno bloccando il petrolio che arriva a Cuba, e la situazione della crisi umanitaria sta peggiorando. Con Carla Vitantonio, operatrice umanitaria e autrice, parliamo di cosa vogliono gli Stati Uniti, di come sta reagendo il regime cubano, e soprattutto di cosa sta succedendo alla popolazione.
Leggi Bolero Avana di Carla Vitantonio
Sul PostQuando Cuba era davvero una minaccia per gli Stati Uniti – A Cuba ci sono molti medici, ma poche medicine – Uscire da Cuba è ancora più difficile di prima – A Cuba le persone sono esasperate, e protestano un po’ di più–
I consigli di Carla VitantonioCuba and the Cameraman – Cuba: An American History di Ada Ferrer – Il sito indipendente El Estornudo– Il documentario
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Netanyahu non sarà per sempre, con Daniel Sokatch
Il futuro di Israele e della Palestina, e perché le cose possono cambiare anche quando la situazione sembra disperata
Netanyahu Won’t Last Forever, with Daniel Sokatch
L’ultimo posto bello di internet, con Jimmy Wales
Un'intervista con il fondatore di Wikipedia su algoritmi, social media, intelligenza artificiale e su cosa imparare da un vecchio gruppo di nerd.