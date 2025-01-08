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Trump sta strangolando Cuba, con Carla Vitantonio

di Eugenio Cau
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Da gennaio gli Stati Uniti di Donald Trump stanno bloccando il petrolio che arriva a Cuba, e la situazione della crisi umanitaria sta peggiorando. Con Carla Vitantonio, operatrice umanitaria e autrice, parliamo di cosa vogliono gli Stati Uniti, di come sta reagendo il regime cubano, e soprattutto di cosa sta succedendo alla popolazione.

Leggi Bolero Avana di Carla Vitantonio

Sul Post – Quando Cuba era davvero una minaccia per gli Stati Uniti  – A Cuba ci sono molti medici, ma poche medicine  – Uscire da Cuba è ancora più difficile di prima  – A Cuba le persone sono esasperate, e protestano un po’ di più

I consigli di Carla Vitantonio – Il documentario Cuba and the Cameraman  – Cuba: An American History di Ada Ferrer – Il sito indipendente El Estornudo

 

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