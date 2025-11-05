NewsletterPodcast
L’esperimento socialista di Zohran Mamdani, con Luciana Grosso

di Eugenio Cau
Zohran Mamdani, 34 anni, immigrato nato in Uganda da genitori di origini ugandesi e indiane, musulmano, socialista democratico, martedì 4 novembre è stato eletto sindaco della città più importante degli Stati Uniti. Con Luciana Grosso, giornalista esperta di Stati Uniti e autrice di “Mamdani. Un socialista a New York”. 

I consigli di Luciana GrossoQueste verità si Jill LeporeAmerica perduta di Bill Bryson – Il musical Hamilton

Sul PostLa campagna elettorale di Zohran Mamdani in 10 video Cosa vuol dire essere “Socialista Democratico” negli Stati Uniti Il secondo lavoro più difficile degli Stati Uniti

