Generazione: dal 12 gennaio un podcast su come nasciamo, oggi
Come sta cambiando l’atto più antico del mondo, fare figli e fare figlie, attraverso le storie di chi sceglie di diventare genitore, sia in Italia che fuori
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Un podcast di Alessandra Pellegrini De Luca per raccontare come sta cambiando l’atto più antico del mondo, fare figli e fare figlie, attraverso le storie di chi sceglie di diventare genitore, sia in Italia che fuori.
Ogni lunedì, dal 12 gennaio fino al 2 febbraio.