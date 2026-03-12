NewsletterPodcast
La crisi degli intimacy coordinator e il film divisivo della settimana

Il testamento di Ann Lee finalmente esce in Italia mentre negli Stati Uniti scrivono meno scene intime

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
Una delle maggiori agenzie che rappresentano artisti negli Stati Uniti ha deciso che non rappresenterà più gli intimacy coordinator, perché c’è sempre meno domanda a otto anni dalla loro introduzione. Intanto questa settimana escono Il testamento di Ann Lee, film che aveva molto diviso a Venezia, il cartone animato francese Arco e L’isola dei ricordi di Fatih Akin.

