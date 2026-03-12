La crisi degli intimacy coordinator e il film divisivo della settimana
Il testamento di Ann Lee finalmente esce in Italia mentre negli Stati Uniti scrivono meno scene intime
Una delle maggiori agenzie che rappresentano artisti negli Stati Uniti ha deciso che non rappresenterà più gli intimacy coordinator, perché c’è sempre meno domanda a otto anni dalla loro introduzione. Intanto questa settimana escono Il testamento di Ann Lee, film che aveva molto diviso a Venezia, il cartone animato francese Arco e L’isola dei ricordi di Fatih Akin.
