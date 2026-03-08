Gli Oscar 2026, spiegati
Due film si contendono gli Oscar maggiori mentre Chalamet spera e Netflix sembra sconfitta
Ce la farà Paul Thomas Anderson a vincere un Oscar dopo più di dieci candidature in venticinque anni? E Chalamet? È troppo giovane? Oppure sarà la notte di I peccatori? Perché ci sono due film Warner in testa ai pronostici? Netflix sta rosicando? E il nuovo premio al miglior casting come funziona? Proviamo a rispondere a queste e ad altre domande sui premi che arriveranno tra una settimana
Altri episodi
