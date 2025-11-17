Avatar 3 e perché Netflix vuole comprarsi Warner

Nella settimana in cui Tarantino ha dichiarato il suo disprezzo per Paul Dano, esce quello che sarà uno dei film di maggiore incasso del 2025, e anche uno di quelli più influenti dal punto di vista tecnico: Avatar 3 – Fuoco e cenere. Nella stessa settimana esce però anche il vincitore del Leone d’oro all’ultima Mostra di Venezia, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch. E poi raccontiamo dall’inizio e per bene cosa è successo con la vendita di Warner, a che punto siamo e cosa potrebbe succedere se la compra Netflix, e cosa se la compra Paramount.