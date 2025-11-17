Avatar 3 e perché Netflix vuole comprarsi Warner
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Nella settimana in cui Tarantino ha dichiarato il suo disprezzo per Paul Dano, esce quello che sarà uno dei film di maggiore incasso del 2025, e anche uno di quelli più influenti dal punto di vista tecnico: Avatar 3 – Fuoco e cenere. Nella stessa settimana esce però anche il vincitore del Leone d’oro all’ultima Mostra di Venezia, Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch. E poi raccontiamo dall’inizio e per bene cosa è successo con la vendita di Warner, a che punto siamo e cosa potrebbe succedere se la compra Netflix, e cosa se la compra Paramount.
Altri episodi
Inverno in Corea e la grande convention dei gestori di cinema
11 dic 2025 - 26 min
Aldo, Giovanni e Giacomo, e l’aldilà romanticone di Eternity
4 dic 2025 - 25 min
Zootropolis 2 e un film dal club del libro di Scorsese
27 nov 2025 - 28 min
La seconda parte di Wicked, il film d’autore con The Rock e le proiezioni speciali per critici e giornalisti
20 nov 2025 - 27 min
Dicono che è bello, al cinema, dal 20 novembre
17 nov 2025 - 1 min