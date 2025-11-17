Aldo, Giovanni e Giacomo, e l’aldilà romanticone di Eternity

C’è un nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo ma è un documentario, racconta la loro vita e la loro carriera; la vita è invece finita per i protagonisti di Eternity che si trovano nell’aldilà a dover scegliere in quale modo passare l’eternità, ma soprattutto se con l’amore di una vita o con quello passionale di gioventù in un film più carino di quanto questa descrizione faccia pensare; e poi siamo andati a fondo (anche con un po’ di numeri) sui film vecchi che escono nei cinema ogni settimana: chi li distribuisce? Quanti li vedono? E chi è il loro pubblico?

