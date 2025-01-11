“Il maestro” con Pierfrancesco Favino e il primo grande film su Putin
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Il successo del film L’ultima notte di Amore ha creato la coppia Andrea Di Stefano (sceneggiatore e regista) e Pierfrancesco Favino (protagonista) che torna con questo film appartenente al genere che più si fa in Italia e fuori concorso. Invece in concorso è passato Il mago del Cremlino, film tratto dal libro di Giuliano Da Empoli che racconta il collaboratore di Putin che ha creato quella che è la strategia di comunicazione e mantenimento del potere più imitata nel mondo.
Altri episodi
“Frankenstein” di Guillermo del Toro e come fare se si vuole frequentare la Mostra di Venezia
31 ago 2025 - 14 min
“After the Hunt” di Luca Guadagnino e il documentario sulla caccia a degli elefanti che forse non esistono
30 ago 2025 - 11 min
“Jay Kelly” di Noah Baumbach e cosa succede se piove sul red carpet
29 ago 2025 - 12 min
“La Grazia” di Paolo Sorrentino e le richieste di Venice4Palestine
28 ago 2025 - 11 min
L’edizione più prestigiosa da decenni e tutta la fatica per arrivarci
27 ago 2025 - 12 min