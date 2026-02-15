Cime tempestose tra virgolette, con Gabriele Niola

Il 12 febbraio è uscito al cinema un nuovo adattamento, molto libero, del classico di Emily Brontë. In questa puntata Giulia Pilotti e Gabriele Niola parlano di Cime tempestose, di “Cime tempestose” e dei vari film che sono stati tratti da questo grande romanzo prima del più recente di Emerald Fennell.

Si parla anche della nuova sopraccoperta di Einaudi che ha fatto arrabbiare un po’ di lettori, di film e libri “da femmine” e di un Jacob Elordi così così.

Leggi o ascolta anche:

Un maggiordomo e una fanfiction che non lo erano

Cime tempestose, Putin e come vincere un Oscar

Il libro è sempre meglio del film? Si può adattare un classico? Esce al cinema “Cime tempestose” di Emerald Fennell, Giulia Pilotti ne parla con Gabriele Niola