Cime tempestose tra virgolette, con Gabriele Niola

Il libro è sempre meglio del film? Si può adattare un classico? Esce al cinema “Cime tempestose” di Emerald Fennell, Giulia Pilotti ne parla con Gabriele Niola

di Ludovica Lugli, Giulia Pilotti
Il 12 febbraio è uscito al cinema un nuovo adattamento, molto libero, del classico di Emily Brontë. In questa puntata Giulia Pilotti e Gabriele Niola parlano di Cime tempestose, di “Cime tempestose” e dei vari film che sono stati tratti da questo grande romanzo prima del più recente di Emerald Fennell.

Si parla anche della nuova sopraccoperta di Einaudi che ha fatto arrabbiare un po’ di lettori, di film e libri “da femmine” e di un Jacob Elordi così così.

Leggi o ascolta anche: Un maggiordomo e una fanfiction che non lo eranoCime tempestose, Putin e come vincere un Oscar

Altri episodi

Un romanzo ambientato nel passato e uno nel futuro

Un romanzo ambientato nel passato e uno nel futuro

Due grandi scrittori tornati di recente in libreria: Bianca Pitzorno con un pastiche di generi ottocenteschi e Ian McEwan con la sua fantascienza senza scienza

15 gen 2026 - 52 min
Parenti serpenti e pessimi amici, con la redazione del Post

Parenti serpenti e pessimi amici, con la redazione del Post

15 dic 2025 - 70 min
Leggere e rileggere Jane Austen

Leggere e rileggere Jane Austen

15 nov 2025 - 56 min
Storie dalla Palestina: una surreale, l’altra realissima

Storie dalla Palestina: una surreale, l’altra realissima

15 ott 2025 - 58 min
Un romanzo americano e uno russo

Un romanzo americano e uno russo

15 set 2025 - 53 min