Cime tempestose, Putin e come vincere un Oscar

Un Brontë molto riadattato, un ritratto di Putin davvero libero e una corsa agli Oscar dalle regole ferree

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
Il nuovo adattamento molto molto libero di Cime tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi è il film più grande di questa settimana, ma ci sono anche Il mago del Cremlino, il primo grande film che prova a raccontare Putin a partire dal suo spin doctor, e La Gioia con Valeria Golino, tratto da un caso di cronaca che forse vi potrebbe ricordare questa puntata di Indagini.
In più vi raccontiamo per filo e per segno come si fa a partecipare agli Oscar e poi a vincere. Così lo sapete.

75 milioni per Melania, l’Anaconda di Jack Black e Hamnet

Tutta la storia del documentario sulla first lady e un film da Oscar

5 feb 2026 - 34 min
Le cose che non dice Gabriele Muccino e il nostro inviato dal Sundance

Com’è il nuovo film di Muccino, e abbiamo contattato il nostro uomo al Sundance

29 gen 2026 - 30 min
Timothée Chalamet che gioca a ping pong, Sentimental Value e l’età dell’oro delle interviste

Timothée Chalamet, il ping pong e l’età dell’oro delle interviste

22 gen 2026 - 29 min
La grazia di Sorrentino, gli infetti di 28 anni dopo e chi sono gli “adulti Disney”

In questa puntata parliamo di un presidente della Repubblica italiana che ha risolto tutti i problemi tranne i suoi, di morti viventi molto sensibili e di una scelta di marketing della Disney che le si è ritorta contro

15 gen 2026 - 30 min
Il film di cui si è parlato a Cannes, quello con Hugh Jackman e Kate Hudson, e un Ultimo schiaffo

8 gen 2026 - 27 min