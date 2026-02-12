Cime tempestose, Putin e come vincere un Oscar

Il nuovo adattamento molto molto libero di Cime tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi è il film più grande di questa settimana, ma ci sono anche Il mago del Cremlino, il primo grande film che prova a raccontare Putin a partire dal suo spin doctor, e La Gioia con Valeria Golino, tratto da un caso di cronaca che forse vi potrebbe ricordare questa puntata di Indagini.

In più vi raccontiamo per filo e per segno come si fa a partecipare agli Oscar e poi a vincere. Così lo sapete.