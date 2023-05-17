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Siamo tutti in coda per colpa di tutti

Il fenomeno delle code fantasma in autostrada è un grande classico estivo per un motivo

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
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Perché basta una sola frenata per bloccare centinaia di automobili? Dalle onde di rallentamento ai sistemi complessi, esploriamo la scienza che si nasconde dietro le code in autostrada e scopriamo perché, spesso, il traffico peggiore è quello che sembra non avere causa. Ci occupiamo poi di nuovi sorprendenti effetti dell’Ozempic e dei farmaci dimagranti. Infine, qualche consiglio di lettura per chi va al mare, in montagna, all’estero o resta in città.

Le dieci lezioni sul giornalismo del Post 

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Miliardi di persone e un brevetto in meno per dimagrire 
Il libro del Sole, Sibylle Anderl e Claus Leggewie, traduzione di Roberta Zuppet, Il Saggiatore, 2026 
La speranza verde, Vittoria Brambilla e Fabio Fornara, Bompiani 2026 
L’intelligenza delle prede. I poteri dei vulnerabili cambieranno il mondo, Valter Tucci, Bompiani, 2026 
Avete rotto l’atomo, Matteo De Piccoli e Giovanni L. Montagnani, People, 2026 
I tre Gesù del Michigan e altri curiosi casi di illusioni e inganni della mente, Douwe Draaisma, traduzione di Maria Cristina Coldagelli, Codice, 2026 
La fisica dei supereroi di Hollywood, James Kakalios, traduzione di Daniele A. Gewurz, Einaudi, 2026 

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