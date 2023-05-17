Siamo tutti in coda per colpa di tutti
Il fenomeno delle code fantasma in autostrada è un grande classico estivo per un motivo
Perché basta una sola frenata per bloccare centinaia di automobili? Dalle onde di rallentamento ai sistemi complessi, esploriamo la scienza che si nasconde dietro le code in autostrada e scopriamo perché, spesso, il traffico peggiore è quello che sembra non avere causa. Ci occupiamo poi di nuovi sorprendenti effetti dell’Ozempic e dei farmaci dimagranti. Infine, qualche consiglio di lettura per chi va al mare, in montagna, all’estero o resta in città.
Le dieci lezioni sul giornalismo del Post
Leggi anche
– Ingorghi stradali senza colli di bottiglia: prove sperimentali del meccanismo fisico di formazione di un ingorgo
– Perché si formano gli ingorghi sulle strade
– Le AI stanno cambiando la matematica
– Un farmaco per la crescita muscolare “potrebbe ridurre la perdita di massa magra” quando si utilizzano iniezioni dimagranti
– Farmaci GLP-1 e ictus: cosa emerge dalla ricerca
– Le tortuose e inattese origini dell’Ozempic
– Miliardi di persone e un brevetto in meno per dimagrire
– Il libro del Sole, Sibylle Anderl e Claus Leggewie, traduzione di Roberta Zuppet, Il Saggiatore, 2026
– La speranza verde, Vittoria Brambilla e Fabio Fornara, Bompiani 2026
– L’intelligenza delle prede. I poteri dei vulnerabili cambieranno il mondo, Valter Tucci, Bompiani, 2026
– Avete rotto l’atomo, Matteo De Piccoli e Giovanni L. Montagnani, People, 2026
– I tre Gesù del Michigan e altri curiosi casi di illusioni e inganni della mente, Douwe Draaisma, traduzione di Maria Cristina Coldagelli, Codice, 2026
– La fisica dei supereroi di Hollywood, James Kakalios, traduzione di Daniele A. Gewurz, Einaudi, 2026
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Un pipistrello sulla faccia
È come inizia una storia di contagio da rabbia molto discussa sui social, forse troppo
Le creme solari nel sangue
È lo spauracchio del momento, ma non restatene scottati
Una riforma della caccia che non piace quasi a nessuno
La proposta dalla maggioranza dice molto sul depotenziamento della scienza nelle decisioni politiche
Una notizia fresca sulle staminali, in questo caldone
Come un singolo trapianto ha aiutato due persone a controllare per 15 anni una rara malattia autoimmune