Le intelligenze artificiali vanno in guerra

Sono già usate da molti eserciti, tra opportunità, rischi e dilemmi etici

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
La società statunitense Anthropic, famosa per il suo chatbot Claude, ha ripreso le trattative con il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, dopo che aveva rifiutato che i suoi sistemi di intelligenza artificiale fossero usati per alcune attività militari ad alto rischio. Le AI sono ormai ovunque e non stupisce che siano usate anche dagli eserciti, ma il loro impiego pone non pochi problemi etici, morali e tecnologici. Alla base hanno scoperte scientifiche che potrebbero cambiare il mondo, ma con quali conseguenze? Ci occupiamo poi dei particolari rapporti di Jeffrey Epstein con la scienza e del gas che arriva dal Qatar, in tempo di guerra.

