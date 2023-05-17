NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

La “stella cometa di Natale” scientifica

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.

È forse la storia più famosa al mondo: i magi che seguono un astro in cielo che indica la strada verso Betlemme, per portare i loro omaggi a un neonato particolare. Ma ci fu davvero una “stella cometa di Natale”? Se lo chiedono da secoli filosofi, teologi e astronomi: una nuova ricerca ha un’ipotesi affascinante, legata a una combinazione incredibile. Ma prima ci occupiamo di glifosato, l’erbicida più discusso negli ultimi anni per i suoi effetti sulla salute. Infine, qualche consiglio per libri di scienza da regalare durante le feste.

Leggi anche

Articolo sulla sicurezza del glifosato ritirato otto anni dopo che il ghostwriting della Monsanto è stato rivelato in tribunale Naomi Oreskes: «Ho mostrato come la scienza viene manipolata. E ora spiego perché»È vero che il glifosato, un erbicida diffuso in tutto il mondo, è cancerogeno?  La stella che si è fermata: la stella di Betlemme e la cometa del 5 a.C. – Il paese che conta di Linda Laura Sabbadini – Luna, dal sogno all’esplorazione – SEGUIMI! Il marketing come culto, il culto come marketing di Gianluca Diegoli – I metalli del potere di Vince Beiser I libri per bambini e ragazzi del Premio Piccolo Galileo – Piccolo manuale illustrato per cercatori di stelle 
I libri nello Shop del Post

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Un piano più o meno diabolico per oscurare il Sole

Un piano più o meno diabolico per oscurare il Sole

5 dic 2025 - 33 min
Come una persona può smantellare la sanità di mezzo mondo

Come una persona può smantellare la sanità di mezzo mondo

28 nov 2025 - 35 min
Le 12 fatiche della prova di medicina

Le 12 fatiche della prova di medicina

21 nov 2025 - 37 min
Il colesterolo ha fatto anche cose buone

Il colesterolo ha fatto anche cose buone

14 nov 2025 - 33 min
PFAS italiani di ritorno, dall’India

PFAS italiani di ritorno, dall’India

7 nov 2025 - 31 min