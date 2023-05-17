La “stella cometa di Natale” scientifica
È forse la storia più famosa al mondo: i magi che seguono un astro in cielo che indica la strada verso Betlemme, per portare i loro omaggi a un neonato particolare. Ma ci fu davvero una “stella cometa di Natale”? Se lo chiedono da secoli filosofi, teologi e astronomi: una nuova ricerca ha un’ipotesi affascinante, legata a una combinazione incredibile. Ma prima ci occupiamo di glifosato, l’erbicida più discusso negli ultimi anni per i suoi effetti sulla salute. Infine, qualche consiglio per libri di scienza da regalare durante le feste.
– Articolo sulla sicurezza del glifosato ritirato otto anni dopo che il ghostwriting della Monsanto è stato rivelato in tribunale – Naomi Oreskes: «Ho mostrato come la scienza viene manipolata. E ora spiego perché»– È vero che il glifosato, un erbicida diffuso in tutto il mondo, è cancerogeno? – La stella che si è fermata: la stella di Betlemme e la cometa del 5 a.C. – Il paese che conta di Linda Laura Sabbadini – Luna, dal sogno all’esplorazione – SEGUIMI! Il marketing come culto, il culto come marketing di Gianluca Diegoli – I metalli del potere di Vince Beiser – I libri per bambini e ragazzi del Premio Piccolo Galileo – Piccolo manuale illustrato per cercatori di stelle
