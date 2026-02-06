La scivolosa questione del ghiaccio
Sappiamo da sempre, e spesso dolorosamente, che sul ghiaccio si scivola, ma non sappiamo perché
Iniziano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e migliaia di atlete e atleti scivoleranno sul ghiaccio, per lanciare strane pietre lungo una pista, giocare a hockey o danzare sui pattini. Ma come ci riescono? Una delle cose più naturali e semplici al mondo non ha ancora una spiegazione fisica convincente, vediamo perché. E, a proposito di gelo, è vero che perdiamo calore soprattutto dalla testa quando fa freddo? Ci spostiamo poi in orbita per capire l’esorbitante fusione tra due aziende di Elon Musk e torniamo sulla Terra, al buio.
Leggi o ascolta anche
– TieniMI Cortina, il podcast del Post sulle Olimpiadi invernali – Perché il ghiaccio è scivoloso? Una nuova ipotesi scivola nella discussione – Autolubrificazione a freddo del ghiaccio – La regolazione della temperatura corporea e la febbre – Intelligenze artificiali dallo Spazio – Elon Musk unisce le sue attività nel settore dei razzi e dell’intelligenza artificiale in un’unica azienda – I cieli bui in Cile – AES Andes annuncia la cancellazione di INNA, il complesso industriale progettato vicino al Paranal
