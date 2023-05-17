Intelligenze artificiali dallo Spazio
I data center usati per addestrare alcuni dei sistemi di intelligenza artificiale più famosi, come ChatGPT e Gemini, consumano moltissima energia e tanta acqua per raffreddare i loro computer. Secondo alcuni miliardari della Silicon Valley, portare tutto nello Spazio risolverebbe il problema. Ma si possono davvero spostare i data center in orbita? Oltre ai problemi economici, ce ne sono diversi legati alle leggi della fisica, dalle quali non si scappa. Ci occupiamo poi delle diete “detox”, tanto di moda dopo i banchetti delle feste natalizie.
Leggi anche:
– Energia e Intelligenza Artificiale: un’analisi – Gartner afferma che la domanda di elettricità per i data center crescerà del 16% nel 2025 e raddoppierà entro il 2030 – Nemmeno il cielo potrebbe essere il limite per i data center basati sull’intelligenza artificiale – Quanta energia consuma l’intelligenza artificiale? Chi lo sa non lo dice – La Cina alimenta il boom dell’intelligenza artificiale con i data center sottomarini – Che il 2026 sia l’anno in cui il mondo si unisce per la sicurezza delle intelligenze artificiali – La truffa dei cerotti detox – La dieta termodinamica di Dario Bressanini
