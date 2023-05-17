NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Intelligenze artificiali dallo Spazio

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

I data center usati per addestrare alcuni dei sistemi di intelligenza artificiale più famosi, come ChatGPT e Gemini, consumano moltissima energia e tanta acqua per raffreddare i loro computer. Secondo alcuni miliardari della Silicon Valley, portare tutto nello Spazio risolverebbe il problema. Ma si possono davvero spostare i data center in orbita? Oltre ai problemi economici, ce ne sono diversi legati alle leggi della fisica, dalle quali non si scappa. Ci occupiamo poi delle diete “detox”, tanto di moda dopo i banchetti delle feste natalizie.

Leggi anche:
– Energia e Intelligenza Artificiale: un’analisi Gartner afferma che la domanda di elettricità per i data center crescerà del 16% nel 2025 e raddoppierà entro il 2030 Nemmeno il cielo potrebbe essere il limite per i data center basati sull’intelligenza artificiale Quanta energia consuma l’intelligenza artificiale? Chi lo sa non lo dice La Cina alimenta il boom dell’intelligenza artificiale con i data center sottomarini Che il 2026 sia l’anno in cui il mondo si unisce per la sicurezza delle intelligenze artificiali La truffa dei cerotti detox – La dieta termodinamica di Dario Bressanini

 

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Alieni estremi, con Donato Giovannelli

Alieni estremi, con Donato Giovannelli

2 gen 2026 - 47 min
La scienza ieri, oggi, domani

La scienza ieri, oggi, domani

È stato un anno ricco di novità e scoperte, raccontano Emanuele Menietti e Beatrice Mautino.

26 dic 2025 - 39 min
Tutto, ma proprio tutto, sull’OMEOPATIA

Tutto, ma proprio tutto, sull’OMEOPATIA

È tra le forme di medicina alternativa più seguite, nonostante da circa due secoli si discuta sulla sua utilità ed efficacia

19 dic 2025 - 47 min
La “stella cometa di Natale” scientifica

La “stella cometa di Natale” scientifica

12 dic 2025 - 40 min
Un piano più o meno diabolico per oscurare il Sole

Un piano più o meno diabolico per oscurare il Sole

5 dic 2025 - 33 min