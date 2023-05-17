NewsletterPodcast
Acchiappafantasmi fioriti e floppy disk da salvare

di Emanuele Menietti, Beatrice Mautino
A scuola impariamo che le piante vivono grazie alla fotosintesi clorofilliana, ma ce ne sono alcune che ne fanno tranquillamente a meno per tutta la loro vita. Sono le piante micoeterotrofe e il loro studio sta portando a nuove e sorprendenti scoperte sul regno vegetale. Ci spostiamo poi all’Università di Cambridge, nel Regno Unito, per scoprire come si recuperano e salvano vecchissimi floppy disk, per esempio per ricostruire l’archivio digitale di Stephen Hawking. Infine, un rapido ripasso sul vaccino antinfluenzale, adesso che è stagione.

Leggi anche: Alla ricerca dei fantasmi – Il sito di Suetsugu Kenji La torbida vita delle formiche Future Nostalgia Un’età oscura digitale? Le persone che salvano la conoscenza dimenticata intrappolata nei vecchi floppy disk Come nascono i vaccini

