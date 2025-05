Ep. 106 – Qualche spiegazione sui referendum dell’8 e 9 giugno

L’8 e 9 giugno potremo andare a votare per cinque quesiti referendari, quattro sul lavoro e uno sulla diminuzione degli anni necessari per chiedere la cittadinanza italiana. Analizziamoli insieme, giacché il testo dei quesiti non è facilissimo da capire. E poi, dato che il governo fa campagna per l’astensione, è proprio il caso di parlarne, e magari di recarci al seggio. La parola della settimana è sguerguenza.

