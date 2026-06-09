A chi pensi, quando senti dire “patrimoniale”?
Ci sono persone stimabili ed esperte che da qualche tempo si esprimono sulla cosiddetta “patrimoniale”, ovvero su un aumento delle tasse sui grandi patrimoni. Ne vedo di esperte e stimabili, e con motivati argomenti, parlarne a favore oppure contro (oppure un po’ a favore e un po’ contro, in casi ulteriormente credibili). La cosa che mi sembra scavalcata da queste discussioni (interessanti nella comprensione delle cose, efficaci per certe propagande, insignificanti nei fatti: non ci sarà mai nessuna patrimoniale) è la motivazione alla base della scelta eventuale. (segue)