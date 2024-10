Perché a destra vincono sempre

C’è un gran numero di persone di opinioni progressiste, in Italia, che sono tuttora incredule della prospettiva di una vittoria di Trump alle elezioni presidenziali americane, ovvero del fatto che così tanti elettori lo votino. Trump.

Molte non se capacitano. Altre si danno la vecchia spiegazione degli americani che sono matti, spiegazione che pur avendo una quota di fondamento non può coprire realisticamente la metà dell’elettorato statunitense.

Molte persone di opinioni progressiste, poi, sono incredule pure che tantissimi comprino il libro di Vannacci, o che tanti votino Salvini. Oggi, dopo le elezioni liguri, ci sono commenti stupiti dell’apparente anomalia di un centrosinistra incapace di vincere persino in una regione il cui presidente di centrodestra è stato arrestato e si è dimesso per quello. Ed è considerato da tutti piuttosto eccezionale che una maggioranza al governo da due anni, senza successi da vantare e con diversi incidenti di percorso, non solo non ne paghi l’abituale prezzo ma invece continui ad avere estesi consensi, e a vincere elezioni regionali una dopo l’altra. (Segue)