Alle 15 chiudono i seggi delle elezioni amministrative

Le elezioni in corso sono le prime in cui in alcune città si vota senza avere file separate in base al genere, quindi una fila per gli uomini e una per le donne, grazie a un decreto-legge, il cosiddetto “decreto elezioni” approvato pochi giorni fa dal parlamento. Il decreto riguardava soprattutto il voto degli studenti fuoriesce ai referendum dell’8 e del 9 giugno, ma durante l’esame in commissione al Senato è stato inserito un emendamento che ha eliminato la distinzione tra maschi e femmine nelle liste elettorali e l’indicazione del cognome del marito per le donne coniugate. Concretamente l’emendamento ha modificato un articolo di un decreto del presidente della Repubblica del 1967 che prevedeva la regola delle due liste elettorali per genere, anche se questa pratica era stata introdotta già dal 1945.

Le file separate per elettori ed elettrici erano in uso da decenni ma da diversi anni la pratica era contestata sia per ragioni di praticità sia da attivisti e attiviste per i diritti delle persone LGBT+, per vari motivi: di privacy, e perché si ritiene che le file separate mettano in difficoltà sia le persone che hanno cominciato una transizione di genere ma che non hanno i documenti di identità aggiornati – e quindi sono iscritti al registro elettorale corrispondente al genere assegnato alla nascita – sia quelle che per altri motivi non hanno chiesto il cambio sui documenti, sia quelle con identità di genere non binaria, cioè persone che non si riconoscono né nel genere femminile né in quello maschile.

Non è chiaro se le file indistinte siano già state organizzate ovunque: sicuramente è successo a Genova, come racconta il Corriere della Sera.