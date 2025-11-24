In Veneto, Campania e Puglia i seggi chiudono alle 15

Benvenute e benvenuti. Siamo all’ultimo giro di una tornata elettorale autunnale cominciata a fine settembre con Valle d’Aosta e Marche, e proseguita con Toscana e Calabria a ottobre. Ora tocca a Campania, Veneto e Puglia (i seggi chiudono alle 15, e poi seguiremo i risultati qui). Sono tutte regioni importanti, ma in generale queste elezioni sono passate un po’ in sordina: forse nel racconto generale non ha aiutato il fatto che fossero spezzettate, e un po’ c’entra anche il fatto che in alcune regioni i risultati siano previsti e prevedibili.

Ma le questioni politiche in ballo in realtà sono molte: per esempio dopo dieci anni in carica i tre rispettivi presidenti, Vincenzo De Luca in Campania, Luca Zaia in Veneto e Michele Emiliano in Puglia, non hanno potuto candidarsi, e sarà interessante guardare che risultato faranno le loro liste rispetto al passato (Zaia, che per la verità governa da più dieci anni, è comunque candidato come capolista in tutte le province). E poi i risultati diranno molto sugli equilibri interni delle coalizioni, che sono un po’ precari nel caso del centrosinistra e più solidi ma burrascosi nella destra di governo.

Alle altre regionali i risultati sono stati una conferma: nelle Marche ha vinto il presidente uscente di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, in Calabria Roberto Occhiuto di Forza Italia, anche lui uscente, e in Toscana il presidente uscente del PD Eugenio Giani. Vedremo se anche in queste ultime tre regioni i risultati saranno in continuità col passato, nonostante l’assenza dei presidenti uscenti.