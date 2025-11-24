NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

In Veneto, Campania e Puglia i seggi chiudono alle 15

Tutte le notizie di queste ultime elezioni regionali dell'anno, man mano che arrivano

Schede elettorali in un seggio per le elezioni regionali in Campania, Napoli, 22 novembre 2025 (ANSA/CESARE ABBATE)

Fino alle 15 di oggi si vota per le elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia: sui vincitori non ci si aspettano sorprese, ma ci sono molte questioni politiche da tenere d’occhio e alcuni risultati potrebbero avere importanti conseguenze sia a livello locale che nazionale. Il Post segue la giornata elettorale con un liveblog.

Aggiornamenti più importanti

39 minuti fa
L’affluenza è in calo
41 minuti fa
Un ripasso degli schieramenti e dei favoriti
1 ora fa
Cosa ci facciamo qui
Live Blog
11:5424 novembre 2025

Cosa dicono i sondaggi

  • In Campania il candidato del centrosinistra Roberto Fico è dato tra il 49 e il 53 per cento, mentre Edmondo Cirielli della destra è dato tra il 42 e il 46. È l’elezione più in bilico, ma se Fico dovesse perdere sarebbe un risultato clamoroso. Il distacco tra i due sarà molto importante: un’eventuale vittoria di Fico con un margine risicato diventerebbe tema di discussione per l’alleanza tra PD e M5S nel centrosinistra.

Nelle altre due regioni il distacco tra i primi due candidati è ben più ampio.

  • In Veneto il candidato della destra Alberto Stefani è dato tra il 58 e il 64 per cento, praticamente il doppio del suo avversario di centrosinistra, Giovanni Manildo, che si stima possa prendere tra il 27 e il 35 per cento.
  • Anche in Puglia il candidato di centrosinistra Antonio Decaro potrebbe prendere, secondo i sondaggi, tra il 61 e il 65 per cento, mentre il suo avversario di destra Luigi Lobuono è dato tra il 33 e il 37 per cento. 

* Nota bene: sono sondaggi di 15 giorni fa, perché per legge quelli fatti nelle ultime due settimane prima del voto non si possono diffondere.

11:4724 novembre 2025

L’affluenza è in calo

Alle 23 di domenica l’affluenza a queste regionali era del 31,96% (32,07% in Campania, 29,45% in Puglia e 33,88% in Veneto). È di circa dieci punti percentuali in meno rispetto all’affluenza registrata nel 2021 per le stesse regionali, quando era del 41,53%. All’epoca però si votava anche per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. L’affluenza bassa è un problema generale su cui si discute praticamente sempre, a ogni elezione, ma di cui non c’è una percezione esatta delle cause: una delle principali per esempio non è il disinteresse verso la politica, ma proprio l’impossibilità per molte persone di andare a votare. Lo raccontava questa puntata di Wilson, il podcast del direttore del Post Francesco Costa.

11:4524 novembre 2025

Un ripasso degli schieramenti e dei favoriti

È abbastanza scontato che in Campania e Puglia vinca il centrosinistra, e in Veneto la destra, ma intanto eccovi una rapida guida agli schieramenti.

In Campania ci sono sei candidati, di cui due molto più importanti degli altri:

  • Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, il probabile vincitore, per la coalizione di centrosinistra con PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Casa Riformista (che contiene Italia Viva di Matteo Renzi), Noi di Centro e le tre liste civiche A testa alta, Avanti Campania e Roberto Fico presidente.
  • Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri di Fratelli d’Italia, è il candidato della coalizione di destra composta appunto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e altre liste più piccole: è il principale sfidante di Fico.
  • Poi ci sono quattro candidati minori: Nicola Campanile per la lista cattolica PER; Stefano Bandecchi per il movimento politico di destra Dimensione Bandecchi; Giuliano Granato per la lista di sinistra radicale Campania popolare; Carlo Arnese, candidato con il partito Forza del Popolo.

In Veneto i candidati sono cinque, ma servirà conoscerne solo uno:

  • Alberto Stefani della Lega, candidato per la coalizione di destra che comprende Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, oltre all’Unione di Centro e alla Liga Veneta. Vincerà lui, ma sarà interessante capire di quanto (il suo predecessore Luca Zaia nel 2020 prese il 77 per cento).
  • Giovanni Manildo sostenuto dalla coalizione di centrosinistra con PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Volt e altre liste civiche.
  • E poi ci sono Riccardo Szumski per Resistere Veneto, Fabio Bui per i Popolari, Marco Rizzo per Democrazia sovrana popolare (sì, è quel Marco Rizzo: più tardi ne parliamo).

Infine in Puglia ci sono quattro candidati, e anche qui serve conoscerne uno solo:

  • Antonio Decaro del PD per la coalizione di centrosinistra con PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e tre liste civiche. È dato per scontato che vinca lui, e non di poco.
  • Il principale sfidante è il candidato civico Luigi Lobuono per la coalizione di centrodestra, formata da Forza Italia, Lega, Noi moderati e Fratelli d’Italia.
  • Poi ci sono Sabino Mangano per la lista Alleanza civica per la Puglia, e Ada Donno per Puglia pacifista e popolare.
11:2224 novembre 2025

Cosa ci facciamo qui

Benvenute e benvenuti. Siamo all’ultimo giro di una tornata elettorale autunnale cominciata a fine settembre con Valle d’Aosta e Marche, e proseguita con Toscana e Calabria a ottobre. Ora tocca a Campania, Veneto e Puglia (i seggi chiudono alle 15, e poi seguiremo i risultati qui). Sono tutte regioni importanti, ma in generale queste elezioni sono passate un po’ in sordina: forse nel racconto generale non ha aiutato il fatto che fossero spezzettate, e un po’ c’entra anche il fatto che in alcune regioni i risultati siano previsti e prevedibili.

Ma le questioni politiche in ballo in realtà sono molte: per esempio dopo dieci anni in carica i tre rispettivi presidenti, Vincenzo De Luca in Campania, Luca Zaia in Veneto e Michele Emiliano in Puglia, non hanno potuto candidarsi, e sarà interessante guardare che risultato faranno le loro liste rispetto al passato (Zaia, che per la verità governa da più dieci anni, è comunque candidato come capolista in tutte le province). E poi i risultati diranno molto sugli equilibri interni delle coalizioni, che sono un po’ precari nel caso del centrosinistra e più solidi ma burrascosi nella destra di governo. 

Alle altre regionali i risultati sono stati una conferma: nelle Marche ha vinto il presidente uscente di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, in Calabria Roberto Occhiuto di Forza Italia, anche lui uscente, e in Toscana il presidente uscente del PD Eugenio Giani. Vedremo se anche in queste ultime tre regioni i risultati saranno in continuità col passato, nonostante l’assenza dei presidenti uscenti.