Aspettano tutti l’Italia

Benvenute e benvenuti. Questo è il liveblog con cui seguiremo sul Post i risultati delle elezioni europee in Italia, ma non solo: questo fine settimana si votava infatti anche per rinnovare i sindaci in circa 3.700 comuni (tra cui Firenze, Perugia, Cagliari e diverse altre città importanti) e per le elezioni regionali in Piemonte. C’è tanto da guardare, insomma, e qui proveremo a fare un po’ d’ordine. In Italia i seggi sono ancora aperti: c’è tempo per andare a votare fino alle 23.

Tutte le notizie sui risultati delle elezioni europee negli altri paesi dell’Unione invece le trovate in un altro liveblog, a questo link. E poi dalle 21 sul Post troverete anche una diretta video per seguire tutto quello che succede insieme a noi, dalla nostra redazione (una specie di “maratona”, si direbbe in tv). La trovate aprendo il Post sulla home page, su questa pagina, o ancora sul canale YouTube di Da Costa a Costa (così potrete seguirla anche dalla tv).