Fratelli d’Italia e il PD sono andati bene

Il conteggio dei voti delle elezioni europee si completerà questa mattina: i partiti che sono andati meglio sono Fratelli d’Italia, intorno al 29 per cento, e Partito Democratico, che è sopra al 24. Sono invece andati male il Movimento 5 Stelle, che ha preso meno del 10 per cento e la Lega, superata all’interno della coalizione da Forza Italia (entrambi sopra al 9 per cento). Fra i partiti di opposizione Alleanza Verdi e Sinistra è andato molto bene e supererà tranquillamente la soglia di sbarramento del 4 per cento (ha preso il 6,6), mentre la lista di Matteo Renzi ed Emma Bonino (Stati Uniti d’Europa) e Azione di Carlo Calenda no, quindi non eleggeranno europarlamentari. Dalle 14 si procederà allo spoglio dei voti delle elezioni locali, qui trovate il liveblog di ieri.