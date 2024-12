Il presidente della Corea del Sud ha dichiarato la legge marziale

– Il presidente sudcoreano Yoon Sur-yeol (conservatore) ha annunciato la legge marziale: è stata una cosa inaspettata, non succedeva in Corea del Sud dagli anni Ottanta, cioè dal ritorno del paese alla democrazia.

– La legge marziale prevede misure che limitano moltissimo le libertà: tra le altre cose prevede la sospensione di tutte le attività politiche, assegna poteri straordinari all’esercito, e permette al governo di prendere il controllo della stampa.

– Yoon Sur-yeol ha detto di avere imposto la legge marziale per «eradicare le forze nordcoreane» dalla Corea del Sud. Ha accusato l’opposizione di controllare il parlamento, di simpatizzare per la Corea del Nord e di paralizzare il lavoro del governo con attività «anti-statali». Non ha specificato oltre ma sembra che in realtà la Corea del Nord c’entri poco con la legge marziale; è più probabile che sia uno strumento per colpire le opposizioni interne.

– Il leader dell’opposizione, Lee Jae-myung (del Partito Democratico), ha chiesto a tutti di andare davanti al parlamento, che nel frattempo è stato circondato dalla polizia. Stanno circolando anche foto di carri armati per le strade di Seul.