Lo striscione dei tifosi del Rayo Vallecano disegnato da Zerocalcare

Domenica gli ultras della squadra di calcio spagnola del Rayo Vallecano hanno esposto uno striscione realizzato dal fumettista italiano Zerocalcare. Il Rayo Vallecano è una squadra di Madrid, la terza più importante della città dopo Real Madrid e Atletico, e gioca nella Primera División, l’equivalente della Serie A italiana. La squadra ha sede nel quartiere di Vallecas, una zona alla periferia sud-est di Madrid con una forte tradizione operaia e di sinistra. Anche la tifoseria è tradizionalmente di sinistra e negli ultimi tempi gli ultras, cioè i gruppi organizzati più attivi, hanno più volte protestato contro la società che vorrebbe costruire un nuovo stadio lontano dal quartiere di Vallecas.

Porque como dijo @zerocalcare, “la verdadera victoria está en las batallas perdidas desde el principio pero peleadas hasta el final”. Y, defendiendo nuestro Estadio, nuestra furiosa alegría, siempre nos tendréis enfrente. Hasta el final. pic.twitter.com/i8ONcfVyvj — Bukaneros (@bukaneros92) March 19, 2024

Domenica, nel corso della partita vinta 2 a 0 contro il Betis di Siviglia, gli ultras hanno manifestato nuovamente la loro opposizione al progetto, e per farlo hanno mostrato in curva uno striscione disegnato per loro da Zerocalcare. Nello striscione sono raffigurati alcuni tifosi del Rayo Vallecano che protestano contro il nuovo stadio. Lo striscione era accompagnato dalla scritta «Defendamos la furiosa alegría» («Difendiamo la gioia furiosa»).

Gli ultras hanno poi ringraziato Zerocalcare su X (Twitter) con una frase che da tempo è attribuita erroneamente al fumettista italiano («La vera vittoria sta nelle battaglie perse in partenza ma combattute fino in fondo»), ma che in realtà non è sua, come lui stesso aveva detto in passato, ma è tratta dal romanzo 2084. La fine del mondo, dello scrittore algerino Boualem Sansal.