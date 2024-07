La pubblicità in cui Zendaya e Roger Federer giocano a tennis come se fossero in “Challengers”

Mercoledì il marchio svizzero di abbigliamento sportivo On ha pubblicato una pubblicità in cui Roger Federer, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, e l’attrice Zendaya si sfidano in una finta partita di tennis, senza pallina: la pubblicità è un chiaro riferimento a Challengers di Luca Guadagnino, uno dei film più commentati e apprezzati degli ultimi mesi i cui protagonisti, fra cui Zendaya, sono tre giocatori di tennis. Lo spot rimanda a Challengers non solo con la presenza di Zendaya e per il fatto che i due giocano a tennis, ma anche con lo stile della regia e con la colonna sonora, molto simili a quelle del film.

La pubblicità è stata filmata fuori dal quartier generale di On, di cui Federer, che è svizzero, è azionista e brand ambassador da tanti anni. Zendaya ha invece da poco firmato con il marchio un contratto pluriennale.

