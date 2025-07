Un bel po’ di gente sta guardando questa partitella tra ragazzini su YouTube

Su YouTube sta avendo un certo successo il video di un pezzo di una partita a calcio tra ragazzi, giocata sulla sabbia a Champoluc, in Valle d’Aosta. Il video è stato pubblicato il 10 luglio, ma la partita venne giocata il 20 luglio del 2020: mostra quelli che l’utente che ha caricato il video (“Pozzino”, il cui canale ha poco più di 250 iscritti) presenta come gli ultimi cinque minuti della «partita più tesa della storia», arrivata «dopo più di mezz’ora di golden goal» (la regola, usata giusto per qualche anno, in base alla quale chi segnava un gol ai tempi supplementari vinceva la partita, senza che si giocasse oltre).

Il video – in cui in effetti non mancano commenti da bordo campo, urla reciproche tra i giocatori e momenti assai concitati – include un gol non considerato regolare da rinvio del portiere, una traversa e, infine, il gol decisivo segnato da Pozzi. Nei commenti su YouTube sta ricevendo apprezzamenti e commenti divertiti, spesso legati alla nostalgia di chi ricorda momenti simili quando giocava tra amici, all’ironia di chi paragona la partita a grandi partite della storia del calcio o a chi semplicemente ne apprezza il realismo e l’autenticità.

Sul sito sportivo Ultimo Uomo Daniele Manusia ha dedicato un articolo di cronaca e dettagliata analisi della partita, che presenta come «piccolo omaggio a questa banda di ragazzini tutti molto simili, quasi indistinguibili, quasi degli archetipi di ragazzini italiani in vacanza, che YouTube congelerà nella sua ambra digitale per tenerli a portata di futuri archeologi». Alla fine dell’articolo c’è anche un messaggio scritto a Manusia da uno dei ragazzi a bordo campo, che precisa i nomi dei giocatori. Prima di leggere altro, però, è il caso di vedere com’è finita la partita.