Le immagini dell’eruzione del vulcano Kilauea, alle Hawaii

Nella notte tra domenica e lunedì il vulcano Kilauea, nelle Hawaii, ha ricominciato a eruttare. Al momento non ci sono pericoli che la lava possa causare danni alle persone o che possa raggiungere centri abitati. Il Kilauea è in costante attività dal 3 gennaio del 1983 ed è considerato uno dei vulcani più attivi al mondo. Si trova sull’Isola di Hawaii, detta anche The Big Island, la più grande dell’omonimo arcipelago. Quasi tutte le isole delle Hawaii sono di origine vulcanica. Oltre al Kilauea sull’Isola di Hawaii ci sono quattro altri vulcani: Mauna Loa, Hualalai, Mauna Kea e Kohala.